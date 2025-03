Samochód wywrócił się na obwodnicy

Do zdarzenia doszło w powiecie radomskim Źródło: Google Earth

W Wacławowie (Mazowieckie) doszło do wywrócenia się auta osobowego. Poszkodowane zostały dwie osoby: matka i dziecko. Są utrudnienia na obwodnicy Radomia w kierunku Warszawy.

- Po godzinie 17.30 wpłynęło do nas zgłoszenie o zdarzeniu. Dwie osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala. Jest to matka z dzieckiem. Cały czas dwa pasy obwodnicy Radomia w kierunku Krakowa są zablokowane. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia, policja prowadzi swoje czynności - przekazał nam młodszy kapitan Wiktor Romanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

O utrudnieniach poinformowała także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podała, wyznaczono objazd przez węzeł Radom Zachód.