Pobił kobietę w ciąży, uciekła przez okno

Jest w ciąży, pobił ją partner, z którym mieszka. Uciekła przez okno i poprosiła przechodnia o pomoc. Kobieta trafiła do szpitala, a jej partner do aresztu.

Dyżurny nowodworskiej komendy otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, że na Osiedlu Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do pobicia kobiety w ciąży. Na miejsce pojechali policjanci.

Zatrzymanie, zarzuty, areszt

Ratownicy medyczni podjęli decyzję o przewiezieniu kobiety do szpitala. Policjanci poszli natomiast do mieszkania, w którym doszło do zdarzenia. Tam zatrzymali 38-latka.