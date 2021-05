Budżet Obywatelski Mazowsza. Najwięcej pomysłów drogowych i edukacyjnych

Zakończył się proces zgłaszania projektów do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zarejestrowano w sumie 252 inicjatywy. Najwięcej projektów napłynęło od mieszkańców podregionu warszawskiego zachodniego.

Mieszkańcy Mazowsza mogli zgłaszać swoje projekty do 30 kwietnia. Większość przedsięwzięć trafiła do urzędu marszałkowskiego drogą elektroniczną. Tylko nieliczni zdecydowali się na wersję papierową. To jeden z efektów pandemii.