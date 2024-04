Policjant prowadził lekcję, nauczycielka nagle zemdlała

- Policjant podszedł do mdlejącej kobiety i podtrzymał ją za ramiona. W tym samym momencie wyczuł pod palcami urządzenie służące do monitorowania parametrów zdrowotnych u osób chorych na cukrzycę. Był to pierwszy wyraźny sygnał, że ma do czynienia z cukrzykiem - poinformował rzecznik policji w Żurominie aspirant Tomasz Łopiński.