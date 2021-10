Szczepienia jako kryterium rekrutacji do przedszkola. Radni przyjęli uchwałę

Przy rekrutacji do legionowskich przedszkoli będzie brana pod uwagę informacja o tym, czy dziecko przeszło szczepienia ochronne - zdecydowali miejscy radni. Nowa zasada zacznie obowiązywać od przyszłego roku szkolnego.

W środę 27 października legionowscy radni podjęli decyzję, że jednym z kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji do przedszkola będzie to, czy dziecko przeszło szczepienia ochronne. Jak ustalił lokalny portal gazetapowiatowa.pl, dzieci zaszczepione będą mieć więcej punktów na drugim etapie rekrutacji. Kryterium zaszczepienia będzie brane pod uwagę w sytuacjach uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników podczas pierwszego etapu kwalifikacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w przedszkolach wciąż będą wolne miejsca.

"W świetle ogólnodostępnych danych faktem jest, że nadal występują liczne zachorowania na choroby zakaźne m.in. z powodu zwiększającej się liczby rodziców, którzy odmawiają poddania dzieci ustawowym szczepieniom ochronnym. Profilaktyka przed chorobami epidemiologicznymi jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych" – napisano w uzasadnieniu projektu uchwały. "Dodatkowe punkty możliwe do uzyskania za spełnienie obowiązku ustawowego nie przesądzają o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej" – zaznaczono.

Szczepienia nie przesądzają o przyjęciu

- To kryterium będzie brane przy rekrutacji na przyszły rok szkolny czyli 2022 i 2023. Ale co ważne, szczepienia nie przesądzają o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata - podkreśla Anna Szwarczewska. - Rodzice na podstawie oświadczenia informują nas, że dziecko jest zaszczepione i dostają w rekrutacji dodatkowe punkty. Takie punkty są przyznawane również wielodzietność, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego bądź dwojga rodziców. W ten sposób chcemy zachęcić rodziców do obowiązkowych szczepień - uzupełniła.