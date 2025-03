Przygotowali grób i brutalnie zamordowali 16-letnią Kornelię

Policja o zabójstwie Kornelii Źródło: TVN24

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa 16-letniej Kornelii. Nastolatkę zamordowała para jej znajomych. Ciało zakopali w lesie pod Konstancinem, w przygotowanym wcześniej grobie.

Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok, który zapadł w czerwcu 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Patryk B. i Martyna S. zostali wtedy skazani na karę 25 lat pozbawienia wolności. W porównaniu do tego wyroku jest tylko jedna różnica. B. będzie się mógł ubiegać o przedterminowe zwolnienie dopiero po 20 latach.

Myślała, że to impreza urodzinowa

Prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przedstawiał przebieg zdarzenia ustalony przez śledczych. Przypomniał, że w kwietniu 2020 roku, po kilku miesiącach poszukiwań, w lesie w Łęgach Oborskich zostało odnalezione ciało 16-letniej dziewczyny. Wkrótce okazało się, że to Kornelia K. Na miejscu przeprowadzono oględziny, a następnie badania w zakładzie medycyny sądowej. - Miała obrażenia w obrębie szyi, śrut w głowie i ziemię w płucach - wskazywał.

16-letnia Kornelia została zamordowana

Banna zaznaczył, że pierwsze podejrzenia śledczych okazały się słuszne. - Podejrzanymi okazali się najbliżsi znajomi Kornelii K., którzy chcąc wejść w rynek handlu narkotykami, postanawiają wyeliminować konkurencję, jaką miała być rzekomo dla nich Kornelia K. W tym też celu zaaranżowali imprezę urodzinową - mówił prokurator.

Na miejscu Patryk B. i Martyna S. mieli przystąpić do realizacji swojego planu, ale nie poszedł on do końca po ich myśli. Broń pneumatyczna, którą Patryk B. kieruje w stronę Kornelii, nie wypaliła. Nie zmieniło to ich planów. - Patryk B. zaczął łapać Kornelię K. od tyłu, przechodząc do faktycznego duszenia. Martyna S. strzeliła jej trzy razy z broni pneumatycznej w głowę - kontynuował prokurator.

"Gdy otrzymaliśmy to zawiadomienie, Kornelia już nie żyła" Źródło: TVN24

Grób był już przygotowany

Według prokuratury B. i S. umieścili następnie ciało pokrzywdzonej w grobie, który wcześniej przygotowali. Następnie zasypali je ziemią. Według śledczych mieli też zabrać rzeczy Korneli, a S., w celu zatarcia śladów, wysłała jeszcze SMS-a do chłopaka Kornelii, że z nim zrywa. - Następnie, jak gdyby nigdy nic, brała udział w życiu społeczności, udając zmartwienie i niewiedzę na temat zaginięcia Kornelii - uzupełnił Banna, zaznaczając, że są to fakty, które sąd pierwszej instancji już ustalił.

Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czyli rodziców zmarłej 16-latki, zbrodnię nazwał z kolei "makabrycznie podjętą grą" z Kornelią i zwabieniem jej (do lasu) w sposób "szczególnie okrutny".

Wyrok w sprawie zabójstwa 16-letniej Kornelii zapadł w czerwcu 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Patryk B. i Martyna S. zostali skazani na karę 25 lat pozbawienia wolności. Z tym wyrokiem nie zgodziły się jednak wszystkie strony, dlatego sprawa ponownie trafiła na wokandę.

Pierwsza rozprawa w sądzie apelacyjnym odbyła się pod koniec stycznia. Swoje oświadczenie wygłaszała wówczas przed sądem Martyna S., która przepraszała rodziców Kornelii za to, co się wydarzyło. W dniu, gdy doszło do morderstwa S. miała 17 lat, spotykała się wówczas z dziewięć lat starszym od niej Patrykiem B.

Wyrok ogłoszony w środę, 26 marca, jest już prawomocny.