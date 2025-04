12-latka potrącona na pasach. Pomógł jej policjant

Do zdarzenia doszło w Gsrwolinie Źródło: Google Earth

W drodze na służbę policjant z Garwolina (Mazowieckie) udzielił pomoce 12-latce. Dziewczynka została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Kryminalny z garwolińskiej komendy w piątek około południa był w drodze na służbę, kiedy na ulicy Stacyjnej doszło do wypadku. Na przejściu dla pieszych została potrącona 12-latka.

"Funkcjonariusz natychmiast zareagował i podbiegł do poszkodowanej dziewczynki. To właśnie on powiadomił służby, udzielił jej pomocy przedmedycznej i zapewnił opiekę do czasu przyjazdu karetki, dając schronienie w swoim samochodzie. Choć zdarzenie wyglądało groźnie, dziewczynka na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń i po badaniu trafiła pod opiekę mamy" - przekazała w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Policjant udzielił pomocy potrąconej 12-latce Źródło: KPP w Garwolinie

Jak doszło do zderzenia? "Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem kia 64-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, znajdującej się na oznakowanym przejściu. Mężczyzna był trzeźwy" - podała podkom. Pychner. Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych.

