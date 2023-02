Zginęła biżuteria, Nador poszedł prosto do jego domu

Nador pomógł policjantom znaleźć podejrzanego o kradzież z włamaniem, do której doszło w Chynowie koło Grójca. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.

Jak przekazała Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, do policjantów wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do domu jednorodzinnego w Chynowie. Do zdarzenia miało dojść na kilka dni przed zgłoszeniem.