Dachowali kradzionym autem, byli pijani

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkomisarz Monika Jakubowska, do kradzieży osobowego opla doszło w minioną sobotę w Bulkowie. Niespełna dwie godziny później auto to dachowało. Wtedy też policja ujęła dwóch mężczyzn w wieku 38 i 40 lat, podejrzanych o kradzież.

Alkohol i sądowy zakaz

Policjanci ustalili, że kierujący oplem stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu, co doprowadziło do dachowania auta. Badanie stanu trzeźwości kierującego wykazało, że miał on blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Wyszło też na jaw, że wcześniej sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów.