Awaria wodociągowa w Otwocku. Gdzie rozdają wodę pitną?

Dwie awarie na terenie stacji uzdatniania wody w Otwocku Źródło: TVN24

W związku z dużą awarią wodociągową w Otwocku na terenie miasta oraz sąsiedniego Karczewa podstawiane są beczkowozy, skąd można czerpać wodą zdatną do picia.

W Otwocku doszło do poważnej awarii wodociągowej. Dostępu do wody pitnej nie ma - według szacunków wojewody mazowieckiego- 50 tys. mieszkańców Otwocka oraz 10 tys. osób z gminy Karczew. Przywracanie wody zdatnej do celów spożywczych może potrwać nawet kilka dni. Na terenie urzędu miasta został uruchomiony punkt, skąd można odebrać wodę butelkowaną

Beczkowozy w Otwocku

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało w komunikacie, że w związku z awarią stacji uzdatniania wody, że beczkowozy będą ustawione w następujących lokalizacjach:

- ul. Ślusarskiego – OKS; - Scena Centrum ul. Andriollego / ul. Powstańców Warszawy; - Parking Biedronka ul. Batorego; - Kościół św. Wincentego à Paulo ul. Kościelna róg ul. Kopernika; - MOKTIS – Teatr; - Parking przy klubie SMOK ul. Warszawska 11/13; - Kościół parafii Matki Bożej Królowej Polski ul. Czerska 1; - Parking obok kościoła pw. Miłosierdzia Bożego ul. Danuty; - Morskie Oko – parking przy ul. Kuklińskiego/Generalska; - Klub MLĄDZ ul. Majowa; - Wólka Mlądzka ul. Nadrzeczna róg ul. Wypoczynkowej (przy kapliczce); - Jabłonna OSP ul. Narutowicza; - Soplicowo ul. Narutowicza róg ul. Poniatowskiego; - Róg ulic: Majowa, Słowicza i Otwocka; - Osiedle Kraszewskiego ul. Słoneczna róg ul. Kraszewskiego; - Karczew parafia św. Wita ul. Stare Miasto; - Karczew, ul. Bema, zajezdnia autobusowa.

Rozdawanie wody butelkowanej w Otwocku Rozdawanie wody butelkowanej w Otwocku Źródło: Rafał Guz/PAP Rozdawanie wody butelkowanej w Otwocku Źródło: Rafał Guz/PAP Rozdawanie wody butelkowanej w Otwocku Źródło: Rafał Guz/PAP Rozdawanie wody butelkowanej w Otwocku Źródło: Rafał Guz/PAP Rozdawanie wody butelkowanej w Otwocku Źródło: Rafał Guz/PAP Rozdawanie wody butelkowanej w Otwocku Źródło: Rafał Guz/PAP

"Dla mieszkańców, którzy nie mogą osobiście przyjść po wodę butelkowaną, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych Miasto Otwock uruchomiło numer kontaktowy, gdzie można zgłaszać potrzebę dostarczenia wody. Wodę będą dostarczać pracownicy urzędu miasta i służby mundurowe. Numer telefonu: 797 638 105 - poinformował w komunikacie Urząd Miasta Otwock.

Urząd apeluje, aby nie korzystać z wody z wodociągu OPWiK na terenie Otwocka i Karczewa. "W wyniku awarii woda nie jest zdatna do spożycia i picia, nawet po przegotowaniu" - podkreślono w komunikacie.

Beczkowozy w Karczewie

O podstawianych beczkowozach informuje też w mediach społecznościowych gmina Karczew.

Beczkowozy z wodą pitną oraz wodą sanitarną będą postawione w następujących miejscach: - pętla autobusowa Ługi - parking przy Stokrotce ul. Miziołka - łącznik ul. Bema i ul. Piłsudskiego - rynek przed OSP Karczew - parking przy Biedronce ul. Świderska - Otwock Mały ul. Częstochowska 81, przy Osiedlu Nowy Karczew - Otwock Mały ul. Częstochowska, parking przy Żabce parking przy Przychodni W przypadku wody pitnej do Gminy jadą beczkowozy na wodę do celów spożywczych. Każdy z beczkowozów będzie odpowiednio oznaczony" - wskazano w komunikacie gminy.

Punkty dystrybucji wody pitnej w Karczewie Źródło: UM Karczew