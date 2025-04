Autem wbił się w drzewo, trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim Źródło: Google Earth

Wypadek w miejscowości Anastazew niedaleko Wyszkowa (Mazowieckie). Kierowca samochodu osobowego wjechał w przydrożne drzewo. Trafił do szpitala.

O wypadku poinformowali w mediach społecznościowych strażacy z OSP Zabrodzie. Doszło do niego we wtorek po południu na drodze w miejscowości Anastazew.

"Dziś o godzinie 17:28 otrzymaliśmy informację o wypadku w Anastazewie. Do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG Wyszków i OSP Zabrodzie. Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że kierujący samochodem osobowym uderzył w drzewo. W momencie przybycia zastępów straży kierowca znajdował się wewnątrz pojazdu" - przekazał w komunikacie starszy kapitan Daniel Wachowski z wyszkowskiej straży pożarnej.

Wypadek w miejscowości Anastazew Źródło: OSP Zabrodzie Ksrg

Jak zaznaczył, działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do poszkodowanego kierowcy przy pomocy narzędzi hydraulicznych i ewakuowaniu go na zewnątrz. Następnie został on przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego i przetransportowany do szpitala.

