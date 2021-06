Zmiany na kolei. Wakacyjne rozkłady SKM i Kolei Mazowieckich

W niedzielę zmieniły się rozkłady jazdy Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej. Wpływ na kursowanie pociągów mają prace prowadzone przez kolejarzy na stacji Warszawa Zachodnia oraz na szlakach Warszawskiego Węzła Kolejowego. Zmiany będą obowiązywały do 28 sierpnia.

Zarząd Transportu Miejskiego podaje, że niedziela 13 czerwca jest pierwszym dniem obowiązywania nowego rozkładu jazdy. Zmiany dla pociągów SKM S1 będą dotyczyły kursów realizowanych w godzinach porannych i wieczorami. "Wybrane pociągi odjadą kilka minut wcześniej lub później w porównaniu do dzisiejszego rozkładu. Pojedyncze kursy na odcinkach Otwock - Warszawa Wschodnia i Pruszków Warszawa - Zachodnia będą odwołane" - czytamy w komunikacie.

Pasażerowie pociągów linii S2 muszą mieć na uwadze to, że w wybrane wakacyjne weekendy (począwszy od 26 czerwca) część składów będzie kursowała na trasie skróconej. Oznacza to, że pociągi jadące w kierunku Lotniska Chopina, rozpoczną kursy na przystanku Warszawa Rembertów lub Warszawa Wschodnia. Analogicznie będzie wyglądała trasa w przeciwnym kierunku - wybrane pociągi nie dojadą do Sulejówka, tylko zakończą jazdę na stacji Warszawa Wschodnia lub w Rembertowie.