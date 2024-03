Zmarł honorowy prezes Polonii Warszawa

czytaj dalej

Roman Bratny to postać jak z szekspirowskiego dramatu - rozdarta - mówi Emil Marat, autor książki "Bratny. Hamlet rozstrzelany". Podkreśla, że jest to postać skomplikowana, która starała się żyć zgodnie z założeniem, że nie można hamletyzować, co czasem prowadziło ją na manowce. - Próbuję się doszukiwać powodów dlaczego napisał to, co napisał - zaznacza Marat.