Zakaz zatrzymywania się i postoju na kilku ulicach. Autobusy linii 111 i 180 pojadą zmienionymi trasami

Dodatkowo fragmenty ulic Anielewicza, Lewartowskiego i Zamenhofa, w rejonie placu Bohaterów Getta Warszawskiego, będą zamknięte od godziny 6 do około godziny 15. Kierowcy nie pojadą m.in. z ulic Andersa i Świętojerskiej w Anielewicza, natomiast od strony alei Jana Pawła II dojadą tylko do ronda u zbiegu z ulicą Karmelicką, gdzie będą musieli skręcić w lewo lub prawo. Ulica Zemenhofa zostanie podzielona na dwa odcinki – od południa będzie nią można dojechać wyłącznie do Anielewicza, gdzie będzie obowiązywał nakaz skrętu w stronę Andersa. Natomiast od północy kierujący dotrą wyłącznie do Lewartowskiego i tam będą kierowani ponownie w stronę ulicy Stawki. W tym czasie ulica Nalewki będzie kończyła się ślepo – wyjechać z niej będzie można wyłącznie na ulicę Dubois.