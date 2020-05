Są decyzje lokalizacyjne dla ostatniego fragmentu metra na Bemowie. Na razie dla dwóch stacji i wentylatorni

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podsumowywał ostatnią działalność swojego urzędu w czasie epidemii. Jak przypomniał, w kwietniu wydane zostało pozwolenie na dopuszczenie do użytku nowych stacji (Księcia Janusza, Młynów i Płocka) drugiej linii metra na Woli. Przekazał również, że ma "dobrą wiadomość". - Kilka dni temu wojewoda mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną, co do następnych stacji metra za stacją Powstańców Śląskich aż do stacji końcowej w Morach poza Warszawą - powiedział.