Radni KO: w warszawskich szpitalach zaczyna brakować łóżek, SOR-y są przepełnione

- Mamy coraz więcej informacji od mieszkańców zaniepokojonych tym, że nie mogą dostać się na SOR – powiedział wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz podczas konferencji stołecznych radnych. Zwrócił również uwagę na coraz trudniejszą sytuację związaną z dostępnością łóżek dla pacjentów z COVID-19. - Na 490 łóżek na Mazowszu ponad 410 jest w tej chwili zajętych. Z 228 łóżek w Warszawie zajętych jest około 90 procent. To są informacje od wojewody, przy czym należy pamiętać, że opieramy się na danych sprzed 1-2 dni. A to oznacza, że przy tej skali wzrostu zakażeń, może to być inna liczba - większa - przekonywał Potapowicz.

"System jest na skraju wytrzymałości"

Radny Tomasz Żyłka podkreślał, że coraz więcej zaniepokojonych mieszkańców zwraca się do radnych z pytaniem, co będzie z dostępnością do SOR-ów w sytuacji, gdy jeszcze bardziej wzrośnie liczba zachorowań na COVID-19 w Warszawie. Zwracał również uwagę na zagrożenie dla pacjentów urazowych bądź ostrych przypadków. W tym kontekście pytał, jak wygląda sytuacja pacjentów niecovidowych oraz czy wojewoda planuje zwiększenie liczby łóżek w szpitalach I stopnia. - Czy grozi nam zapaść na dwóch poziomach? Co z pacjentami, którzy mają udary, zawały i wymagają przyjazdu do szpitala – pytał Żyłka.