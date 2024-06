- Mężczyzna trzymał w ręku reklamówkę i nerwowo rozglądał się dookoła. Policjanci podeszli do niego by sprawdzić czym podyktowane było tak nerwowe zachowanie. W trakcie kontroli okazało się, że 29-latek posiadał przy sobie znaczna ilość suszu roślinnego - przekazała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. Jak dodała, mieszkaniec dzielnicy został zatrzymany.

Narkotyki poupychane w torbach

Tego samego dnia w mieszkaniu należącym do 29-latka funkcjonariusze znaleźli pochowane w różnych miejscach torby zawierające środki odurzające. Wszystkie substancje trafiły do dalszych badań, które wykazały że była to marihuana, 3-CMC i 4-CMC. Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany prokuraturze.