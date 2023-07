Urzędnicy chcą wyburzyć przedwojenną kamienicę. Społecznicy walczą o jej ocalenie

"Złożyliśmy wniosek o wpis do rejestru zabytków nieruchomych kolejnego Wolskiego Ostańca, który w okresie II wojny światowej znajdował się w granicach tzw. małego getta" - poinformowali na Facebooku społecznicy ze stowarzyszenia Kamień i co?

Obrońcy zabytków zaznaczyli, że kamienica była kiedyś ujęta w gminnej ewidencji zabytków, ale została z niej wykreślona. "Jako stowarzyszenie staraliśmy się o jej powrót na listę gminnej ewidencji w 2020 roku, ale bezskutecznie. Informacja o rozbudowie Grzybowskiej kosztem Ostańca pobudziła nas ponownie do działania. Może tym razem służby konserwatorskie uznają jej wartość historyczną" - dodali.

"Wykwaterowana, pozbawiona ochrony"

O planach wyburzenia kamienicy społecznicy dowiedzieli się z odpowiedzi na interpelację w sprawie poszerzenia ulicy Grzybowskiej wolskiego radnego Adama Matusika z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. W odpowiedzi pojawiła się informacja, że w projekcie kamienica pod numerem 46 tej ulicy przeznaczona jest do rozbiórki.

"Konserwator uznał inwestycję za możliwą"

Rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska przekazała PAP, że zgodnie z przepisami tzw. specustawy drogowej wystąpiono w tej sprawie o opinię do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - Opinia została wydana w lipcu 2021 roku. Konserwator uznał inwestycję za możliwą do realizacji w przedstawionym kształcie i zakresie - zaznaczyła.

Jedyna, która została po przedwojennej ulicy

Grzegorz Niemczyk ze stowarzyszenia Kamień i co? wyjaśnił, że kamienica w takiej formie została wybudowana na miejscu zabytkowej, XIX-wiecznej kamienicy.

- Niestety we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna i nie została wykończona. Jest wysoka w porównaniu do kamienic z początku XX wieku i pokazuje, jak mogła zmieniać się ulica Grzybowska. Jest kamienicą modernistyczną, co widać na przykładzie okiem na klatce. Nie ma może pięknych detali architektonicznych, ale nie wyobrażam sobie, żeby zniknęła. Tym bardziej, że była w małym getcie i jest jedyną, która została po przedwojennej Grzybowskiej na odcinku między Jana Pawła II a Żelazną - powiedział w rozmowie z PAP.