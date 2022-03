Protest na Muranowie. Solidaryzują się z Rosjanami, którzy są przeciwko wojnie

Jak dodał, protestujący mają transparenty flagi oraz transparenty z napisami nawołującymi do zaprzestania wojny.

Protesty w Rosji

Aleksiej Nawalny, wtrącony do łagru lider opozycji w Rosji, wezwał mieszkańców Moskwy i innych miast kraju do antywojennych protestów - poinformowała agencja Reutera. Przeciwnik władz na Kremlu apeluje, by manifestacje odbyły się w niedzielę. "Szaleniec Putin musi być niezwłocznie powstrzymany przez Rosjan, jeżeli sprzeciwiają się oni tej wojnie" - napisał opozycjonista na swoim koncie na Instagramie.