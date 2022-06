Na dzikim brzegu Wisły chcą urządzić park

Konkurs architektoniczny na naturalny park

Teraz zapowiada, że miasto rusza z "uzgodnieniami oraz zabezpieczeniem środków na przygotowanie inwestycji". - Na powierzchni ponad 90 boisk do piłki nożnej powstanie wyjątkowy w skali świata, naturalny park miejski z cudowną nadwiślańską panoramą i różnorodną roślinnością. Wszystko to odbędzie się z największym szacunkiem dla przyrody, która w tym miejscu jest i będzie najważniejsza - podkreślił Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie.

Golędzinów znajduje się na obszarze chronionym

"Golędzinów to idealne miejsce do obserwowania przyrody, która na tym obszarze jest wyjątkowo bogata ze względu na bliskość Wisły i rozległość terenu. Natura sama zagospodarowuje to, co zostało jej dawniej zabrane, a łąki powoli zaczynają zarastać łęgiem. Niewątpliwy wpływ na nadwiślańską przyrodę ma też cykliczne zalewanie wodą podczas wezbrań Wisły" - podaje ratusz.