Zasypane śniegiem chodniki. "Na wydreptanych ścieżkach tworzy się lód"

Jezdnie są odśnieżone, działamy na chodnikach - poinformował we wtorek Zarząd Oczyszczania Miasta. Od kilkunastu godzin służby walczą ze skutkami poniedziałkowej burzy śnieżnej.

Śnieżyca przeszła w poniedziałek przez północne Mazowsze oraz Warszawę. Autobusy utknęły, tramwaje były opóźnione, na jezdniach utworzyły się korki. Do akcji, na wszystkie ulice podlegające ZOM, czyli 1500 km dróg, którymi kursują autobusy miejskie, wyjechało wówczas 170 posypywarek. Drogowcy zaapelowali do kierowców i pieszych o szczególną ostrożność, także podczas przemieszczania się nocą, ponieważ spadek temperatury to zagrożenie oblodzeniem nawierzchni.