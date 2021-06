"Dajcie mi zbudować dom". Kazik na klęczkach przed białołęckim urzędem

Konwulsje przed urzędem dzielnicy

W role kolejnych urzędników, do których dociera bohater, wcielają się m.in. muzycy Kultu: saksofonista Mariusz Dziedzina i puzonista Jarosław Ważny. Tego drugiego zdesperowany obywatel próbuje nawet przekonać butelką alkoholu. Bez skutku. Wszyscy kiwają tylko palcem, jasno komunikując: "nic z tego!". Bohater załamuje ręce nad stertami dokumentów, uderza pięściami w stół, rwie włosy z głowy, złorzeczy i odgraża się. Przed urzędem powalają go konwulsje. To stały motyw teledysków Staszewskiego, którego początki sięgają dwie dekady wstecz, gdy nawiązał współpracę z Zespołem Filmowym Skurcz.

Na koniec klipu bohater trafia do urzędu miasta w Konstancinie-Jeziornie. Tym razem wnosi ręce ku niebu w dziękczynnym geście i uśmiechnięty zmierza w stronę budynku, co sugeruje, że to na terenie bogatej podwarszawskiej gminy uda mu się wybudować dom. A przynajmniej ma taką nadzieję...

Kilkanaście lat pracy, a planu nie ma

O co chodzi? "Prawdopodobnie nawiązuje on do planu zagospodarowania Białołęki Dworskiej część wschodnia. To ciekawa historia. Plan ten ma zostać uchwalony zgodnie z uchwałą z 2008 roku. No właśnie. 2008 roku. To już 13 lat. Na stronie internetowej miasta widnieje informacja, że prognozowane uchwalenie to 2024 rok. Zakładając, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to 16 lat" - pisał na Facebooku, jeszcze przed premierą krążka, Filip Pelc. Procedowanie planów miejscowych przez kilka-kilkanaście lat to smutna rzeczywistość warszawskiego samorządu.