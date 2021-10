"Zdrowie psychiczne ma znaczenie". Marsz Żółtej Wstążki w stolicy

- Choroby psychiczne też mogą być chorą śmiertelną. Ludzie odbierają sobie życie. Ludzie rezygnują z życia. Wegetują na marginesie, bo nie są w spanie być tu z nami. Chodzi o to, żeby stworzyć taką opiekę psychiatryczną, takie wsparcie, żebyśmy ich nie tracili. To wsparcie musi być takie jak w kardiologii, natychmiastowe – dodała.

Postulaty manifestujących

Wskazano, że 95 proc. osób z diagnozą schizofrenii nie ma wsparcia w postaci psychoterapii czy konsultacji z psychologiem. "System oferuje im tylko szpital i wizyty u psychiatry" - czytamy w komunikacie. Zaznaczono, że 3/4 mieszkańców Polski nie ma dostępu do leczenia na oddziale dziennym, do którego przychodzi się na kilka godzin zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych, treningów pamięci i koncentracji, po których wraca się do domu. Tyle samo nie ma dostępu do wsparcia zespołów leczenia środowiskowego, które mogą przyjeżdżać do domu osoby w kryzysie, by wspierać w zdrowieniu ją i wspomóc jej rodzinę.