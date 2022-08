Podwyżki za parkowanie w płatnej strefie weszły w życie

Każda godzina postoju droższa

Obecnie za pierwszą godzinę parkowania kierowcy zapłacą 4,50 zł. Do tej pory było to 3,90 zł. Druga godzina postoju to teraz koszt 5,40 zł, zamiast 4,60 zł. Trzecia to wydatek 6,40 zł, wcześniej było to 5,50 zł. Z kolei czwarta i każda kolejna godzina parkowania kosztuje 4,50 zł, zamiast 3,90 zł.