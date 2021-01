Krystyna i Elisabetta wracają na powierzchnię. "Przebiły trzy kilometry tuneli"

Elisabettę wstrzymał koronawirus

Tarcza Krystyna rozpoczęła pracę, ruszając pod koniec lipca z zaplecza technicznego za stacją Powstańców Śląskich. Do funkcjonującej stacji Księcia Janusza przebiła się 25 listopada. Z kolei Elisabetta została uruchomiona na początku października. Początkowo planowano, że nastąpi to wcześniej, ale drążenie tuneli opóźniły zakażenia koronawirusem potwierdzone u pracowników wykonawcy. Przez kwarantannę pojawiły się problemy ze skompletowaniem załogi do rozruchu tarczy.