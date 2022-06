Odsłonili dawny bruk na Gagarina. O jego losach zdecyduje konserwator zabytków

- Dziś rano (w poniedziałek - red.) na miejscu był przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W niedługim czasie otrzymamy decyzję, co powinniśmy dalej zrobić z brukiem - mówi Dutkiewicz. - Nie wpływa to na toczące się prace. Możemy bez przeszkód działać w innych miejscach - zaznacza.

Jak dodaje, podobne sytuacje zdarzały się już podczas przebudowy torowiska na Grochowskiej czy budowie tramwaju do Winnicy. Wówczas zapadały decyzje, by znalezisko wykorzystać w eksponowany sposób w trakcie toczących się inwestycji. - Zamiast płyt chodnikowych, do robienia opasek użyliśmy bruku - wyjaśnia rzecznik.