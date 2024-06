Umowa na budowę przejścia naziemnego przez Wisłostradę na wysokości ulicy Karowej została podpisana na początku maja. Nowa zebra pozwoli wygodnie przedostać się ze Starego Miasta na most pieszo-rowerowy. Inwestycja ma być gotowa przed końcem wakacji.

- Zakładamy, że główne utrudnienia związane z zwężeniem Wisłostrady zostaną wprowadzone jeszcze do końca czerwca - poinformowała we wtorek Karolina Gałecka, wicedyrektorka Zarządu Dróg Miejskich. Podkreśliła, że drogowcy celowo zwlekali z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu do zakończenia roku szkolnego.