184 centymetry. Taki jest obecnie poziom Wisły w Warszawie. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że dziś poziom wody wzrośnie jeszcze do 185, a później zacznie spadać, by we wtorek wieczorem zejść do tzw. strefy wody niskiej. Czyli poniżej 105 centymetrów.