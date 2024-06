Dwaj jadący obok siebie rowerzyści zderzyli się w Płocku. Obaj trafili do szpitala i obaj - jak podała policja - nie byli całkiem trzeźwi. "Niezależnie jakim pojazdem się poruszasz zachowaj rozsądek i trzeźwość na drodze" - apelują policjanci.

W weekend na ulicy Bliskiej w Płocku doszło do wypadku kierujących jednośladami. Dwóch znajomych rowerzystów zderzyło się, jadąc obok siebie jezdnią, w tym samym kierunku.

- W wyniku poniesionych obrażeń, zarówno 30-latek, jak i 29-latek trafili do szpitala. Badanie wykazało, że każdy z kierujących miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Żaden z mężczyzn nie potrafił odpowiedzieć jak doszło do zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku - przekazała podkom. Monika Jakubowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Co grozi pijanemu rowerzyście?

Jak zauważyła, dalej rowerzyści do niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Ich udział w nawet niegroźnie wyglądającym wypadku może zakończyć się poważnym kalectwem, a nawet śmiercią. - Pamiętajmy, pijani kierowcy i rowerzyści w konfrontacji z poruszającym się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Apelujemy o rozsadek na drodze - nie tylko po to, by uniknąć wysokiego mandatu - zaapelowała policjantka.