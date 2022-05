Nalot policji na kluby ze striptizem. Ponad 20 osób zatrzymanych w różnych miastach

Drugie życie Cocomo 30.10 | Proceder ten nie dotyczy agencji towarzyskich, ale pokrewnej branży - nocnych klubów go-go. Nie ma już znanej nazwy Cocomo, ale poszkodowani zostali. Blisko pół tysiąca mężczyzn zgłosiło się w ciągu roku do prokuratur w całym kraju. Niewiele pamiętają z wizyty w klubie. Wiedzą tylko, że jednej nocy stracili po kilkanaście tysięcy złotych, niektórzy - kilkaset, a rekordzista nawet milion. Nasz reporter dotarł do byłych tancerek, które przyznają, że miały zadanie "wyczyścić gości do zera". Co więcej, były nawet w tym celu szkolone. Choć sprawa dotyczy jednej firmy - nie ma jednego śledztwa. Co do tej pory udało się ustalić? tvn24