Dwie kobiety ranione nożem, jedna zmarła. Zatrzymani w sprawie ataku usłyszeli zarzuty

Dwaj mężczyźni, podejrzewani o zaatakowanie nożem dwóch Ukrainek w Nacpolsku, zostali doprowadzeni do prokuratury. Śledczy postawili jednemu z nich zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, drugiemu zaś pomocnictwa w obu tych czynach. W wyniku zdarzenia zginęła 29-latka, a 21-latka trafiła w ciężkim stanie do szpitala.

O ataku na dwie obywatelki Ukrainy w Nacpolsku pod Płońskiem informowaliśmy w piątek po południu . Zgłoszenie dotyczące zdarzenia wpłynęło na policję około godziny 13.15. Na miejscu policjanci ustalili, że poszkodowane zostały ranione nożem. Wspólnie z ratownikami medycznymi udzielili pomocy rannym. Jedna z kobiet - jak się później okazało 21-latka - została zabrana śmigłowcem ratunkowym do szpitala. Druga kobieta, 29-latka, pomimo akcji reanimacyjnej, zmarła.

Pierwszy z podejrzewanych o atak został zatrzymany niespełna godzinę po zdarzeniu. Nie miał przy sobie dokumentów, odmawiał też podania danych i był pod wpływem alkoholu. Policja miała natomiast pewność, że jest to obcokrajowiec. Gdy wytrzeźwiał, ustalono, że to 44-letni obywatel Ukrainy. Drugi z zatrzymanych to 27-latek, również będący Ukraińcem.