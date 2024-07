"Tysiąca lat historii polskich Żydów i Żydówek nie zakończyła Zagłada"

Bohaterowie dokumentu

- To są polscy Żydzi w różnym wieku, z różnych ośrodków, z dużych miast i z mniejszych miejscowości, część z nich jest religijna, część nie jest. Część dowiedziała się późno o tym, że są Żydami, część wychowała się w laickich żydowskich rodzinach. Pytam się ich, kim są - powiedział Grynberg podczas czwartkowej konferencji prasowej w gmachu muzeum. - Pytam się, czy są Polkami, Polakami, czy też Żydówkami, Żydami. Każdy odpowiada po swojemu, a dla części jest to rozmowa, która nigdy nie odbyła się publicznie, albo rozmowa, której nie zdążyli przeprowadzić w swoich rodzinach - tłumaczył.

- Pytam się jednej z bohaterek: "jak ci się żyje w Polsce?", a ona mówi, że nie jest to wygodne pytanie. Kiedyś żyło się lepiej, teraz trudniej. Pamiętajmy, że rozmawiamy w 2021 roku. Dziś ta rozmowa byłaby inna. Pytanie, czy mielibyśmy taki sam skład, czy wiele osób by się nie wycofało. Były takie osoby, które mimo zaproszeń nie zdecydowały się na udział. Pewna pani, równolatka moich nieżyjących już rodziców, powiedziała, że lepiej, żebym zaprosił kogoś, kto nie ma dzieci i wnuków w Polsce. Stąd wzięła się pani, której zstępni żyją za granicą i która mówi w filmie, że już czas, żeby o tym zacząć rozmawiać. A ma już ponad 80 lat - dodał.

"Wspaniała przygoda"

Film - zaznaczył Grynberg - to całkowicie inne narzędzie niż literatura. - Co ciekawe, okazuje się, że jest to narzędzie większej wiarygodności. Ludzie, gdy oglądają dokument, "gadającą głowę", myślą, że wiarygodność tego jest większa niż człowieka wypowiadającego się w książce. Praca była stresująca: dużo przygotowań, ekipa, budżet, za który jest się odpowiedzialnym, kilka miesięcy montażu. Wspaniała przygoda, do której raczej już nie wrócę. Cenię sobie pisanie. Było to jednak bardzo rozwijające, dostałem szansę, by się czegoś nauczyć - dodał.