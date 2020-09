Tylu zakażeń jeszcze nie było. W Warszawie liczba nowych przypadków koronawirusa przekroczyła sto

Poprzedni rekord (z 18 września) wynosił 88 potwierdzonych zakażeń w ciągu doby. Wcześniejsze to 77 nowych zakażeń z 17 września, 66 powtarzające się we wrześniu trzy razy i 59 z 2 i 14 września. Do poprzedniej środy liczba wykrywanych w Warszawie infekcji nie przekroczyła ani razu 60.