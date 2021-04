Protest operatorów żurawi. "Musimy mieć spokojną pracę, żeby nikomu nic się nie stało"

W poniedziałek operatorzy żurawi wieżowych na budowach w Warszawie przerwali pracę. Postanowili upomnieć się o poprawę warunków pracy. Protest to pokłosie materiału przygotowanego przez dziennikarzy "Superwizjera" oraz "Dużego Formatu".

"Za wypadek odpowie operator"

- Musimy mieć spokojną pracę, aby każdą czynność wykonywać od A do Z w sposób bezpieczny, tak żeby nikomu nic się nie stało. Jeśli coś się stanie w ciągu przepisowych ośmiu godzin pracy, to w teorii firmy mają jakieś ubezpieczenie. Niestety wielu operatorów jest zmuszanych do pracy powyżej systemu ośmiogodzinnego - mówił Wojciech Smolar, jeden z protestujących operatorów. - Jeśli wtedy zdarzy się wypadek, nikt nie odpowie, tylko operator - dodał.