Zespół wskazuje kandydata na dyrektora teatru i nie chce konkursu. Urzędnicy przeciwni

Zespół Nowego Teatru na stanowisku dyrektora widzi Michała Merczyńskiego i chce, by został nim bez konkursu. Przeciwni pomysłowi są urzędnicy ze Społecznej Rady Kultury, którzy mówią o "niebezpiecznym precedensie". Rekomendują przeprowadzenie otwartego konkursu na to stanowisko.

Społeczna Rada Kultury m.st. Warszawy skierowała list do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowski w sprawie wyboru nowego dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Odniosła się w nim do propozycji zespołu tego teatru, aby bez procedury konkursowej nowym dyrektorem został Michał Merczyński.

Przeciwni monopolizowaniu stanowisk

"W naszym przekonaniu, otwarty konkurs stanowi najbardziej merytoryczną i transparentną procedurę powoływania osób dyrektorskich – jest okazją do odnowienia i pogłębienia refleksji na temat programu danej instytucji, umożliwia pojawienie się nowych wizji artystycznych i organizacyjnych oraz zapobiega monopolizowaniu stanowisk zarządczych przez jedną osobę" – napisano w liście Społecznej Rady Kultury m.st. Warszawy skierowanym w poniedziałek do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

"Nowy Teatr jest bezsprzecznie wyjątkowym miejscem na mapie kulturalnej Warszawy i Polski. Zespół pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa Warlikowskiego tworzy teatr autorski, który był wielokrotnie prezentowany i nagradzany w kraju i za granicą. Z tego powodu rozumiemy troskę pracowniczek i pracowników tej instytucji, dotyczącą obsady stanowiska dyrektora. Jednocześnie niepokoi nas propozycja powołania nowego dyrektora poza procedurą konkursową, co stworzyłoby niebezpieczny precedens w instytucjonalnym krajobrazie stolicy oraz wprowadziło nieuzasadnione nierówności w traktowaniu różnych stołecznych instytucji i ich zespołów" - dodali autorzy listu.

Przypomniano, że: "formuła otwartego konkursu nie pomija głosów pracowników i pracowniczek instytucji. Zespół artystyczny wraz z dyrektorem artystycznym ma bowiem prawo spotkać się z kandydatami i kandydatkami na stanowisko dyrektora oraz deleguje swoich przedstawicieli do komisji, która go wybiera". List zakończono zdaniem: "Społeczna Rada Kultury m.st. Warszawy, rekomenduje ogłoszenie i przeprowadzenie otwartego konkursu na stanowisko dyrektora Nowego Teatru".

Aktorzy napisali list

W grudniu 2024 r. zespół Nowego Teatru skierował list do Hanny Wróblewskiej, ministry kultury i dziedzictwa narodowego, Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy oraz Aldony Machnowskiej-Góry, wiceprezydentki Warszawy, w którym napisano: "Krzysztof Warlikowski i zespół chcą, by dyrektorem Nowego był Michał Merczyński, w związku z końcem kontraktu dyrektorskiego Karoliny Ochab". Stanowisko uzasadniano: "W obliczu zbliżającego się w sierpniu 2025 roku wygaśnięcia kontraktu Pani Karoliny Ochab na stanowisku Dyrektor Naczelnej Nowego Teatru w Warszawie i biorąc pod uwagę konieczność zachowania ciągłości pracy artystycznej, usilnie prosimy o pilne rozpoczęcie procesu wyłaniania nowej dyrekcji naszej instytucji. Z uwagi na specyfikę naszego teatru i fakt, że powstał on spontanicznie z oddolnej inicjatywy samych aktorów oraz Krzysztofa Warlikowskiego i Małgorzaty Szczęśniak, wątpimy, by postulowany przez Ministerstwo sposób wyboru nowej osoby na to stanowisko drogą konkursu najlepiej odpowiadał zarówno nam jak i naszej niezwykle wiernej i wypełniającej szczelnie nasze sale widowni".

Zespół teatru podkreślił w liście, że: "Nie wyobrażamy sobie, aby naszym zespołem zarządzała osoba, która nie zna naszej specyfiki, która przyjdzie całkowicie z zewnątrz, i która nie będzie cieszyła się zaufaniem całego Zespołu Artystycznego. Nie wyobrażamy sobie także, aby zakwestionowała ona artystyczne kierownictwo naszego lidera, wizjonera i twórcy światowej marki Nowego Teatru, Krzysztofa Warlikowskiego. W takiej bowiem sytuacji naszemu zespołowi może grozić rozpad i odejście jego najważniejszych twórców. Proszę nie traktować tych słów jako szantaż, takie są po prostu fakty. Byłaby to gigantyczna strata dla polskiej kultury i jej wizerunku w świecie".

Zespół wskazał swojego kandydata na przyszłego dyrektora: "Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest mianowanie bez konkursu osoby, która w tej trudnej sytuacji będzie w stanie podołać czekającym nas wyzwaniom. Konkurs jest demokratycznym procesem – to prawda, ale nie mniej demokratycznym będzie wyznaczenie na to stanowisko osoby, której oczekuje i na którą zgadza się CAŁY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY. Taką osobą, która zna naszą specyfikę, której ufamy, którą chcielibyśmy widzieć na stanowisku naczelnego dyrektora Nowego Teatru jest Pan Michał Merczyński". List zakończono zdaniem: "Zwracamy się zatem do Państwa o wyrażenie zgody i mianowanie Michała Merczyńskiego na stanowisko dyrektora naczelnego Nowego Teatru w Warszawie od 1 września 2025 roku".

List podpisał zespół artystyczny teatru, w którym są m.in.: Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Ewa Dałkowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Łukasz Jóźków, Maja Komorowska, Paweł Mykietyn, Hiroaki Murakami, Maja Ostaszewska, Ewelina Pankowska, Magdalena Popławska, Bartosz Bielenia, Mariusz Bonaszewski, Bartosz Gelner, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Jan Sobolewski, Małgorzata Szczęśniak, Krzysztof Warlikowski.