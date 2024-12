Dom pani Marii zniszczyła powódź. Wyremontowali go warszawscy tramwajarze

Być może to będą najtrudniejsze święta w ich życiu. Wielu powodzian nie spędzi ich w swoich domach Źródło: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24

Jedną z najbardziej poszkodowanych w tegorocznej powodzi była gmina Kłodzko na Dolnym Śląsku. W pomoc przy usuwaniu skutków żywiołu zaangażowało się wiele instytucji i organizacji. Swoją cegiełkę w odbudowie zniszczeń mają też Tramwaje Warszawskie, które poprosiły władze gminy o wskazanie rodziny, której można pomóc.

Woda zniszczyła jej dom, sama nie podołałaby remontowi

Stołeczni tramwajarze pomogli mieszkającej w Żelaźnie pani Marii, 74-letniej kobiecie, samotnie wychowującej dorosłego syna z niepełnosprawnością. "Ostatni czas był szczególnie ciężkim okresem dla tej rodziny, która najpierw straciła męża i ojca, potem – w wyniku powodzi – dom, a na końcu – ukochanego psa, wiernego przyjaciela rodziny" - opisują w komunikacie Tramwaje Warszawskie.

15 września dom pani Marii i jej syna zalała woda. Zniszczeniu uległy najważniejsze pomieszczenia: kuchnia, łazienka, przedpokój, dwa pokoje i pomieszczenie gospodarcze. Niestety, ze względu na ograniczenia wiekowe, zdrowotne i finansowe, kobieta nie była w stanie samodzielnie przywrócić domu do stanu używalności.

- Rozmiar tragedii i zniszczeń dotknął nas szczególnie, tym bardziej że w szeregach naszej firmy mamy pracowników, których rodziny pochodzą z obszarów dotkniętych powodzią. Oprócz działań doraźnych i pomocy rzeczowej postanowiliśmy pomóc w trwałej naprawie zniszczeń, wykorzystując kompetencje i umiejętności naszych pracowników, którzy sami zgłosili się do brygady pomocowej - powiedział cytowany w komunikacie Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Tramwajarze z Warszawy wyremontowali dom pani Marii zniszczony podczas powodzi Źródło: Tramwaje Warszawskie

Budowlani, hydraulik i elektryk z TW ruszyli do pracy

Spółka sfinansowała remont domu. Prace przeprowadzili pracownicy Tramwajów Warszawskich. Założyli nowe instalacje elektryczne i grzewcze wraz z nowym piecem i kominem, wykonali kompleksowy remont łazienki z wyposażeniem. Ponadto w domu pojawiły się nowe zabudowy. Wykończono wnętrza – od tynków, gładzi, malowania ścian i montażu podłóg po sufity. Stołeczna spółka zakupiła też nowe meble do kuchni i pokojów oraz sprzęt AGD.

"Roboty były wykonywane przez pracowników Tramwajów Warszawskich, którzy na co dzień zajmują się pracami konserwacyjnymi w obiektach spółki. W ekipie znaleźli się m.in. budowlańcy, hydraulik i elektryk. Prace trwały od 18 listopada do 14 grudnia 2024 roku, a ich finalny efekt to nie tylko odnowiony dom, ale przede wszystkim przywrócone poczucie bezpieczeństwa i komfortu dla pani Marii i jej syna" - czytamy w komunikacie spółki.

"Jesteśmy dumni, że mogliśmy realnie pomóc i sprawić, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosły tej rodzinie radość i odrobinę spokoju. Bo przecież pomaganie to najpiękniejszy prezent, jaki można podarować drugiemu człowiekowi pod choinkę" - podsumowali tramwajarze.