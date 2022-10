Kolejne zmiany na Dworcu Zachodnim. Ruszają prace na peronie numer 5

Prace na Dworcu Zachodnim obejmą peron 5. Od 24 października będzie on wyłączony i zostanie rozebrany. W związku z przebudową pojawią się robocze dojścia do innych peronów. Również pociągi kursować będą inaczej.

Na stacji Warszawa Zachodnia rusza kolejny etap robót. Będą się one skupiać na peronie numer 5. - Obiekt zostanie wyłączony. Będzie rozbiórka peronu i torów. To przygotowania pod wykop, pod nowe podziemne przejście które połączy wszystkie perony na stacji - przekazał w komunikacie Karol Jakubowski, rzecznik Polskich Linii Kolejowych.

Jak tłumaczy, szerszy zakres prac na stacji będzie wymagał zmian w komunikacji od strony Alej Jerozolimskich. Dojście od dworca do peronów 1-4 będzie zapewniał dotychczasowy tunel. W dojściu do peronów 6-9 podróżni będą korzystać z kładki, na którą wejście będzie z peronu numer 4. Jak przekazano informacje o organizacji ruchu będą oznakowane.

W sierpniu były opóźnienia

Jak informowali kolejarze, na okres od 22 sierpnia do 3 września zaplanowano prace związane z podłączaniem urządzeń do nowej nastawni zlokalizowanej w budynku LCS na stacji Warszawa Zachodnia. Ma to w przyszłości pozwolić na komputerowe zarządzanie ruchem kolejowym i zastąpienie dotychczasowego systemu przekaźnikowego. Nowy system oznacza szybszą odprawę pociągów i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Zapowiadano wówczas przy okazji znaczne ograniczenia w kursowaniu pociągów, ale prac nie wykonano. To, że nie uda się ich przeprowadzić, spółka PKP PLK miała wiedzieć wcześniej. W związku z tym, pracę straciły trzy osoby.