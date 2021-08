Tramwaj na Kasprzaka będzie tańszy. Wykonawca obniżył cenę o ponad 50 milionów złotych

Latem ubiegłego roku ratusz ogłosił przetarg na budowę tramwaju na Kasprzaka. Zgłosiło się siedem firm, a sześć z nich złożyło oferty zbliżone do zaplanowanego budżetu, który wynosił nieco ponad 240 milionów złotych brutto.

W postępowaniu przewidziano jednak aukcję elektroniczną. Ta odbyła się w czerwcu. Jak informuje portal transport-publiczny.pl na prowadzenie wysunął się wówczas Budimex, którzy obniżył cenę do 199,5 mln zł, ale ostatecznie to nie ta firma wybuduje nową trasę. Dlaczego? Jak wyjaśnia nam rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, Budimex nie przedłużył wadium. Z ustaleń portalu wynika natomiast, że Strabag pierwotnie zaproponował kwotę 260,6 mln zł, ale w trakcie aukcji zszedł o ponad 50 milionów - do 205,4 mln zł brutto.