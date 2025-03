Weekend z utrudnieniami na kolei w związku z pracami na Zachodnim

Tak ma wyglądać Dworzec Zachodni po modernizacji

W weekend na stacji Warszawa Zachodnia w związku z pracami wykończeniowymi w rejonie peronu nr 1 zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Będzie też obowiązywać specjalny rozkład jazdy. Utrudnienia dotkną także pasażerów podróżujących Szybką Koleją Miejską. Całkowicie wyłączony z ruchu zostanie peron numer 2 stacji.

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i wykończeniowych w rejonie peronu nr 1 WKD w ramach przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, w sobotę i niedzielę 22-23 marca na linii kolejowej WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

Dla ruchu pociągów WKD na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD zostanie wówczas zamknięty tor nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Ruch pociągów na tym odcinku będzie odbywać się dwukierunkowo tylko po sąsiednim czynnym torze nr 2 (tor prawy w kierunku centrum Warszawy).

Ruch po torze nr 2, sąsiednim względem toru objętego zamknięciem, będzie prowadzony w obydwu kierunkach na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD. Po torze nr 1 – którego będzie dotyczyć zamknięcie w rejonie stacji Warszawa Zachodnia – pociągi od strony Komorowa dojadą tylko do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.

"Powyższe uwarunkowania będą skutkować ograniczeniem częstotliwości kursowania pociągów na odcinku linii WKD zlokalizowanym na terenie Warszawy do średnio co 35 min. w danym kierunku ruchu (od granicy miasta do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie – naprzemiennie co 30-40 min.) oraz do 70 min. w danym kierunku ruchu (od przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie do stacji Warszawa Śródmieście WKD). Część relacji pociągów ulegnie skróceniu do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie, natomiast tylko co drugi pociąg będzie dojeżdżać do stacji Warszawa Śródmieście WKD" - poinformowała Warszawska Kolej Dojazdowa.

Ruch dwukierunkowy

Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie ruch pociągów będzie się odbywać dwukierunkowo po każdym z torów: pociągi będą odjeżdżać naprzemiennie w każdym z kierunków z peronów zlokalizowanych przy torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa) i przy torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów będzie się odbywać wyłącznie po jednym torze, tj. po torze nr 2. Oznacza to, że pociąg, który wyruszy ze stacji Komorów po danym torze i dojedzie do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie lub stacji Warszawa Śródmieście WKD, po zmianie kierunku (zmianie kabiny przez maszynistę) będzie wracać do stacji Komorów po tym samym torze, którym poruszał się w kierunku przeciwnym.

Wszystkie pociągi dojeżdżające do i wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD lub przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie będą realizować połączenia z/do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Połączenia do/z Milanówka będą realizowane tylko na relacji z/do stacji Komorów, na której obowiązywać będzie przesiadka do pociągów realizujących połączenia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim oraz Warszawą z czasem oczekiwania wynoszącym do 12 minut. Przesiadka będzie również możliwa do zrealizowania na dowolnym przystanku zlokalizowanym na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Zachodnia.

Pociągi będą odjeżdżać naprzemiennie

Ruch pociągów WKD w dniach 22-23.03.2025 na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD będzie prowadzony całodobowo, dwukierunkowo wyłącznie po torze nr 2 (tor prawy w kierunku centrum Warszawy).

Na odcinku Komorów – Warszawa Aleje Jerozolimskie ruch pociągów będzie się odbywać dwukierunkowo po każdym z torów: pociągi będą odjeżdżać naprzemiennie w każdym z kierunków z peronów zlokalizowanych przy torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa) i przy torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Pociągi jadące po torze nr 1 zakończą bieg na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie, na którym podróżnych odbywających przejazd w relacji do Centrum i z powrotem obowiązuje przesiadka do środków transportu publicznego uruchamianych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Na przystanku osobowym Warszawa Aleje Jerozolimskie dla podróżujących pociągami w skróconej relacji, kończącymi bieg na tym przystanku, zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZTM. Pojazdy ZTM będą zatrzymywać się na przystankach autobusowych ZTM w zespole przystankowym pn. "PKP WKD Aleje Jerozolimskie", zlokalizowanych na wiadukcie nad torami linii kolejowej WKD.

Wzajemne honorowanie biletów

"W wymienionych dniach w ramach komunikacji zastępczej (tzw. zastępczych środków transportu / ZST – zastąpienie części pociągów wycofanych z ww. odcinka) zakłada się wprowadzenie honorowania wszystkich rodzajów biletów WKD w wybranych środkach transportu publicznego, na określonych trasach (linie autobusowe, tramwajowe, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej) organizowanych w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)" - podała Warszawska Kolej Dojazdowa.

Honorowanie wszystkich rodzajów biletów WKD obowiązywać będzie w:

autobusach

linie 127, 517, N35, N85 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dw. Centralny) linia 717 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dw. Zachodni) linia 158 (na odcinku CH Reduta – Dw. Centralny) linia 178 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich) linia 187 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Wawelska) linia 191 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Wawelska)

pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej

linia S1 (na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Śródmieście) linia S2 (na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście) linia S3 (na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Centralna)

tramwajach

linia 1 (na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – pl. Zawiszy) linia 9 (na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Dw. Centralny) linia 15 (na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 - Centrum)

Jak podkreśliła WKD, podróżni korzystający ze środków transportu uruchamianych przez ZTM zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. "Przypominamy, że w związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego pasażerowie rozpoczynający podróż uruchomionymi środkami transportowymi ZTM (autobusy, tramwaje, kolej miejska SKM) zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę (w formacie dd:mm:rr) rozpoczęcia przejazdu" - dodano.

W sobotę i niedzielę 22-23 marca obowiązywać będzie również honorowanie wszystkich ważnych biletów okresowych WKD w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie – KM" na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście.

SKM nie odjedzie z peronu 2

Utrudnienia dotkną także pasażerów, podróżujących Szybką Koleją Miejską. Od piątku (21 marca) do niedzieli (23 marca) całkowicie wyłączony z ruchu zostanie peron numer 2 stacji Warszawa Zachodnia (odjazdy w kierunku wschodnim). Będą występowały utrudnienia i możliwe opóźnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2.

"W tym czasie, pociągi SKM S1 i S2 będą odjeżdżały w obu kierunkach z peronów nr 3 oraz nr 4 na stacji Warszawa Zachodnia. W związku z tym, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na komunikaty głosowe i te prezentowane na wyświetlaczach" - poinformowano na profilu facebookowym SKM Info.