We Wszystkich Świętych na warszawskie ulice wyjadą autobusy i tramwaje 27 dodatkowych linii. Zwiększy się częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej, kursy odbywać będą nawet co minutę. W rejonie cmentarzy dostanie ona priorytet.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że niektórymi ulicami w sąsiedztwie cmentarzy przejadą wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej, taksówki oraz pojazdy dojeżdżających do posesji i posiadaczy identyfikatorów wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Samochody będzie można zostawić na wyznaczonych parkingach. Ruchem pokierują policjanci.

Cmentarz Bródnowski, Powązkowski, Północny - zmiany w ruchu i dojazd autobusami

Największe zmiany ruchu wokół cmentarzy: Bródnowskiego, Wojskowego i Powązkowskiego zostaną wprowadzone w piątek, 1 listopada. Tego dnia kierowcy nie przejadą ulicami wokół Cmentarza Bródnowskiego: św. Wincentego, Odrowąża, Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty. Na dwóch ostatnich zostaną zorganizowane parkingi.

Cmentarz Bródnowski Infoulice Warszawa

Na Cmentarz Bródnowski można dotrzeć liniami cmentarnymi. Od ul. św. Wincentego dojadą: C11, C13, C20, C27, C69, M2 + C27, (120, 169 i 500 – tylko w kierunku Bródna do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej); ul. Odrowąża: C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25 a ul. Chodeckiej: C56, 126, 156, 169, (114, 145 – do skrzyżowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej).

Cmentarz Bródnowski - dojazd 2 i 3 listopada Infoulice Warszawa

Z kolei wybierający się na cmentarze Wojskowy i Powązkowski nie przejadą ulicami Powązkowską i Okopową w sąsiedztwie nekropolii. Tu parking powstanie na jezdni ulicy Okopowej w kierunku ronda Zgrupowania AK "Radosław", pomiędzy Anielewicza i Dziką.

Cmentarz Powązkowski i cmentarz Wojskowy Infoulice Warszawa

Na Powązki Wojskowe (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C22, C51, C70, C80, C90, 103, 180, 186, 191, 409, M1 + C11 a na Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C22, C51, C70, C80, C90, 180, 191, 409, M1 + C11, (C1, 1, 22, 27 – do ulicy Okopowej).

Odwiedzający groby na Cmentarzu Północnym nie pojadą ulicą Wólczyńską od alei Reymonta do Wóycickiego. Powinni także pamiętać, że trwa przebudowa zbiegu ulic Arkuszowej i Estrady – ulica Estrady jest zamknięta po obu stronach skrzyżowania. Do parkingu przy Bramie Głównej cmentarza będzie można dojechać ulicą Wóycickiego od Pułkowej. Na parkingi przy bramach Zachodniej i Południowej – ulicą Trenów.

Cmentarz Północny Infoulice Warszawa

Do Cmentarza Północnego dowiozą pod Bramę Główną (ul. Wóycickiego): C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88, 181, M1 + C09, pod Bramę Południową (ul. Wólczyńska): C40, C50, 110, 250, 409, M1 + C40 a pod Bramę Zachodnią (ul. Estrady): C40, C50, 110, 250, 409, M1 + C40.

Cmentarz Północny - dojazd 2 i 3 listopada Infoulice Warszawa

Linie cmentarne będą kursować do 19, niektóre dłużej

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych pojawią się na ulicach między 7 a 19. Wyjątkiem są linie C11, C22 i C80, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. "Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy i dlatego te autobusy będą jeździły w godz. 7 – 21. Do godziny 20 będą jeździły autobusy C09" - wyjaśnił ZTM.

Linie cmentarne WTP

W dzień Wszystkich Świętych, będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu w rejonie wszystkich większych, warszawskich cmentarzy. Zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe C1, C4 i C6 oraz autobusowe C07, C09, C11, C12, C13, C14, C15, C20, C22, C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C80, C81, C84, C88, C89, C90.

Tego dnia na trasy wyjedzie najwięcej tramwajów i autobusów – pojazdy większości linii cmentarnych będą kursowały z częstotliwością 3-5 minut. Najczęstszą linią będzie C09 – autobusy, węzeł Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego, będą się podstawiać nawet co 1 minutę. Autobusy linii C13 na trasie między cmentarzami Bródnowskim i Północnym, będą kursowały co ok. 2 minuty i 30 sekund – do obsługi tej jednej linii zaplanowano 40 autobusów.

Stołeczne cmentarze - komunikacja WTP

Autobusy, tramwaje, metro pojadą częściej

Poza liniami specjalnymi dojazd na cmentarze będzie możliwy także autobusami i tramwajami regularnych linii, dlatego wiele z nich będzie kursowało częściej, a do ich obsługi skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności.

Uruchomione zostaną dodatkowe przystanki autobusowe w pobliżu cmentarzy. Przystanki autobusowe "na żądanie", które są w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy, 1 listopada będą obowiązywały jako stałe – autobusy będą się na nich zatrzymywały bez konieczności sygnalizacji takiej potrzeby przez pasażerów. Dotyczy to autobusów linii: 115, 129, 139, 142, 173, 178, 183, 187, 189, 191, 193, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 711, 721, 727, 728, 737.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 103, 106, 114, 120, 122, 126, 136, 139, 156, 161, 163, 167, 169, 173, 180, 181, 191, 213, 250, 251, 409, 500, 518, 724, 727, 737, 739, 742, 750, L-4, L-5, L30, L38, L39. Podróżowanie autobusami dojeżdżającymi do Cm. Południowego w Antoninowie (727, 737, C37, C47) oraz do Palmir (C81) będzie możliwe z biletami ważnymi na 1. strefę na całej trasie przejazdu.

Znaczną część ruchu weźmie na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 3 minuty na linii M1 i co 3 minuty i 30 sekund na linii M2. W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy około 1300 autobusów i 250 tramwajów. "Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy dbają by pasażerowie sprawnie i bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze" - zaznaczył ZTM.

Tramwaje i metro będą kursowały podstawowo według sobotniego rozkładu jazdy, a autobusy według rozkładów dnia świątecznego, przy czym zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 3, 26, 110, 161, 173, 180, 181, 183, 186, 189, 191, 211, 409, 527, 709, 727, 731. Na tory wyjadą tramwaje linii 25, a wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą obsługiwane przez pojazdy o większej pojemności.

Dojazd komunikacją miejską na mniejsze cmentarze

Do Cmentarza Żydowskiego (przy ulicy Okopowej) dojechać będzie można liniami: C1, 1, 22, 27, M2 + 1/22, Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego: 20, 23, 24, M2 + 24 a na Cmentarz Prawosławny: C84, 167 w kierunku Stare Bemowo, 197 w kierunku Cmentarz Wolski.

Na Cmentarz Wawrzyszewski: C13, C56, C70, C84, C88, 110, 116, 114, 203, 210, 250, 409, 26, 33, Z12, M1 + 26/33, Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej: C89, 189, 193, M1 i Cmentarz Wilanowski: C89, 116, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519.

Z kolei na Cmentarz Czerniakowski będzie można dojechać liniami: 131, 164, 172, 180, 185, 189, 263. Jadąc na Cmentarz Czerniakowski i Cmentarz na Służewie kierowcy nie zostawią samochodu na ulicach Wałbrzyskiej i Powsińskiej wzdłuż cmentarzy.

Do Palmir najlepiej dojechać: 81, M1 + C81 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone). Na Cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727, 737, M1 + 727, M1 + 737. W autobusach linii 727, 737, C37 i C47 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

Na Cmentarz w Powsinie: 139, 200, 251, 710, 724, 742, Cmentarz w Pyrach: 209, 709, 715, 727, 737, 739, Cmentarz przy ul. Ryżowej: C89, 129, 178, 187, 191, 517, Cmentarz przy ul. Fasolowej: C89, 129, 178, 187, 189, 191, 517, Cmentarz w Gołąbkach:177, 194.

Do Cmentarza w Zerzniu: C15, 142, 702, Cmentarza w Radości: 161, 213 a do Cmentarza w Aleksandrowie: 161, 115, 142.

Na Cmentarz Wolski będą kursowały linie: C1, C6, C12, C84, 105, 194, 197, 713, 716, 10, 11, 13, 26, 27, M2+10/11/13/26/27. W drodze na Cmentarz Wolski i Cmentarz Powstańców Warszawy na dwóch ulicach będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy: na Sowińskiego od Pustola w stronę Jana Olbrachta oraz na Pustola od Antka Rozpylacza w kierunku Redutowej. Ulicą Szulborską będzie można wyjechać prosto albo skręcić w prawo w Sowińskiego. Ponadto kierowcy nie wjadą od Wolskiej w ulicę Sowińskiego do cmentarza. Nie będzie także skrętu w lewo z Wolskiej w ulicę Fort Wola (pojadą tak tylko dojeżdżający do posesji). Kierowcy nie zaparkują na Wolskiej pomiędzy ulicami Hubalczyków i Sowińskiego.

Na Cmentarze we Włochach I Ursusie ulicą Ryżową, od ulicy Kleszczowej do alei 4 Czerwca 1989 r., przejadą tylko dojeżdżający do posesji. Z kolei na ulicy Orłów Piastowskich, pomiędzy Czerwoną Drogą a Królów Polskich, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

Na Cmentarz na Tarchominie dowiozą linie: C07, 133, 211. Kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Zamknięta będzie ulica Mehoffera, od ulicy Ordonówny do Myśliborskiej. Przejadą tedy tylko mieszkańcy. Ponadto kierowcy nie zaparkują samochodów na ulicach Mehoffera, od ulicy Ceglanej do Ordonówny, a także Majolikowej, Pomorskiej i Milenijnej od ulicy Mehoffera do Ćmielowskiej.

Do Cmentarza w Rembertowie będzie można dojechać liniami: C15, 115, 183, 514, a do Cmentarza w Marysinie Wawerskim: C15, 115, 173, (520 – do pętli Marysin).

W Rembertowie kierowcy nie przejadą ulicą Grzybową pomiędzy Zygmunta III a Sosnową. Objazd poprowadzi ulicami: Zygmunta III, Dwóch Mieczy, Działyńczyków, Płatnerską i Wspólną. Z kolei w Marysinie zostanie zamknięta ulica Korkowa w okolicy cmentarza. Ponadto znaki zakazujące zatrzymywania się staną na ulicach: Grzybowej od ulicy Gembarzewskiego do Zygmunta III, Dokerów od ulicy Zygmunta III do Fizylierów, Zygmunta III pomiędzy ulicami Dokerów a Grzybową oraz Działyńczyków pomiędzy ulicami Dwóch Miedzy a Grzybową.

