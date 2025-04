Z biletem na pociąg za podróż po Warszawie zapłacisz 2 złote

Stacja Warszawa Główna Źródło: Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Pasażerowie podróżujący PKP Intercity będą mogli kupić taniej bilet na komunikację miejską w Warszawie. Nowa usługa w aplikacji przewoźnika pozwoli kupić bilet łączony na podróż pociągiem oraz dojazd do lub z dworca.

- Od wtorku będzie można kupić bilet Intercity jednocześnie z biletem na warszawską komunikację miejską - zapowiedział podczas poniedziałkowej konferencji minister infrastruktury Dariusz Klimczak. I zauważył, że dziś 80 procent biletów sprzedawanych jest w sieci.

- Od samego początku mówiliśmy w ministerstwie, że chcemy, żeby podróżowanie po Polsce było jak najłatwiejsze - powiedział Klimczak i zaznaczył, że propozycja PKP Intercity i warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego jest właśnie takim pilotażowym programem, który będzie chciał zaproponować innym prezydentom miast do których dojeżdża PKP Intercity.

- Chcemy sprawdzić jakim zainteresowaniem będzie się cieszyła ta oferta, jak będzie funkcjonowała. Jestem przekonany, że przypadnie do gustu pasażerom - podkreślił.

"Usługa, którą wdrażamy jest prosta"

Wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina zaznaczył, że Warszawa stawia na transport publiczny. - Bardzo dobrze, że powstają takie pomysły, jak ten bilet i że możemy je realizować wspólnie. Komunikacja służy nie tylko warszawiakom, ale też tym, którzy chcą Warszawę odwiedzić. Zależy nam na tym, żeby wszyscy mogli korzystać z naszego nowoczesnego transportu publicznego - dodał.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski wyraził nadzieję, że to rozwiązanie uda się powielić na kolejne miasta. - Bo dla pasażera najważniejsze jest to, żeby zakup usługi był jak najprostszy - dodał. Kolejarze chcą namówić władze innych dużych miast jak Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków czy okręgu górnośląskiego do tego rozwiązania.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska podkreśliła, że komunikacja miejska to jedna z podstawowych usług, które miasto zapewnia dla mieszkańców i odwiedzających. - Usługa, którą teraz wdrażamy jest prosta - w jednym miejscu mamy dwa bilety. Jestem przekonana, że wpłynie to na wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie - dodała.

Bilet z aplikacji za 2 złote. Jak to działa?

Podczas zakupu w aplikacji PKP Intercity biletu kolejowego do/z Warszawy wystarczy zaznaczyć opcję przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP). Bilet, na podstawie którego można jeździć po Warszawie metrem, tramwajem, autobusem albo pociągami SKM, kosztuje 2 złote i jest dostępny tylko wraz z biletem na pociąg.

Bilet ZTM 75-minutowy normalnie kosztuje 4,40 zł, a zakupiony przez aplikację IC - 2 zł.

Uprawnienie do przejazdu warszawską komunikacją miejską należy wykorzystać w ciągu 12 godzin przed odjazdem pociągu z Warszawy albo po przyjeździe pociągu do Warszawy. Obowiązuje ono w pierwszej strefie biletowej ZTM.

Po wejściu do tramwaju, autobusu albo pociągu SKM wystarczy zeskanować w aplikacji PKP Intercity kod QR z naklejek umieszczonych w pojeździe. W przypadku jazdy metrem kod QR należy zeskanować przed bramkami na stacji.

Bilet jest ważny przez 75 minut, a jego ważność wskazuje pasek postępu umieszczony pod kodem QR. W przypadku kontroli biletowej w komunikacji miejskiej wystarczy okazać kod QR w aplikacji PKP Intercity.

Usługa będzie dostępna w aplikacji PKP Intercity od 29 kwietnia.