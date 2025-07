Plany tramwajarzy na sierpień. Remonty i zmiany w komunikacji

Tramwajowe korki na placu Zawiszy Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na początku sierpnia ruszy zapowiadany remont generalny torów na ul. Grójeckiej - między pl. Narutowicza a ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Prace rozpoczną się 4 sierpnia. Tramwaje nie będą już dojeżdżać do tymczasowego rozjazdu nakładkowego przy Och-Teatrze, tylko skończą kurs dwa przystanki wcześniej – na pętli Pl. Narutowicza.

To jeden z najbardziej obciążonych odcinków sieci tramwajowej. Ostatni remont główny torowisko przechodziło w latach: 1992 (Siewierska – Och-Teatr) i 2003 (Och-Teatr – pl. Narutowicza). Prace obejmą w sumie 1290 metrów toru pojedynczego. Prace obejmą: wymianę toru wraz z podbudową, wzmocnienie gruntu, nowe odwodnienie. Dodatkowo wyremontowane zostaną przystanki Wawelska i Och-Teatr oraz barierki i krawężniki. Roboty nie obejmą przejazdu przez Wawelską – tędy poprowadzony jest główny objazd dla Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W trakcie prac czasowo zmieni się organizacja ruchu. Na obu jezdniach ulicy Grójeckiej zostaną zamknięte skrajne pasy, przy remontowanym torowisku. Zachowany będzie przejazd we wszystkich relacjach.

Remont zakończy się w październiku – wtedy tramwaje wrócą na ul. Grójecką. W późniejszym terminie, w zależności od warunków pogodowych, wprowadzona zostanie zielona zabudowa torowiska. Nie będzie to jednak wpływało na ruch tramwajów.

Na Mokotowie też od 4 sierpnia

Trwa budowa nowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu al. Niepodległości i Rakowieckiej, w związku z czym ruch tramwajów w tym miejscu jest ograniczony. 4 sierpnia rozpoczną się także prace na przyległych odcinkach trasy. Wymienione zostaną tory, podbudowa i nawierzchnia asfaltowa na skrzyżowaniu al. Niepodległości i Trasy Łazienkowskiej. W związku z tym tramwaje nie będą dojeżdżać do tymczasowego rozjazdu nakładkowego przy stacji metra Pole Mokotowskie, ale skręcą z al. Niepodległości w Nowowiejską.

Objazdy alei Niepodległości Źródło: Infoulice Warszawa

Czasowo zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu przy GUS-ie. Kierowcy nie skręcą w lewo z alei Niepodległości w Wawelską ani z Wawelskiej w aleję Niepodległości. Pasy do skrętu w lewo zostaną wygrodzone. Dla jadących aleją Niepodległości z Mokotowa zostanie wyznaczona tymczasowa zawrotka przy Filtrowej. Z kolei jadący z centrum zawrócą przy Bibliotece Narodowej – nie będą tu mogli zawrócić jadący z przeciwnego kierunku. Objazd z Ochoty do Alej Jerozolimskich będzie prowadził ulicami Krzyckiego i Raszyńską lub Trasą Łazienkowską do ronda Jazdy Polskiej, gdzie znaki będą kierowały z powrotem do alei Niepodległości. Kierowcy z Trasy Łazienkowskiej i Waryńskiego pojadą do Marszałkowskiej i dalej Alejami Jerozolimskimi do Chałubińskiego i alei Niepodległości.

Tydzień później – od 11 sierpnia – wystartują prace remontowe na pętli Kielecka, a także związane z podłączaniem nowej sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu al. Niepodległości i Rakowieckiej. W związku z tym tramwaje jadące od strony Służewca będą skręcać w Woronicza i nie dojadą do Kieleckiej. Tramwaje wrócą na al. Niepodległości, Rakowiecką, św. Boboli i Wołoską na początku września.

Tydzień prac na Bemowie

Tydzień - od 4 do 10 sierpnia - potrwa remont przejazdu przez tory przy wyjeździe z pętli Nowe Bemowo oraz na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich. Wymienione zostanie tu 230 metrów toru pojedynczego i powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa. W związku z tym tramwaje nie będą kursować od pętli Nowe Bemowo do węzła Broniewskiego i al. Reymonta.

Organizacja ruchu na ulicy Powstańców Śląskich Źródło: Infoulice Warszawa

Przy pętli Nowe Bemowo zamknięty zostanie fragment jezdni ulicy Powstańców Śląskich w stronę Bielan. Kierowcy pojadą po jednym pasie w każdym kierunku na drugiej nitce. Zamknięty zostanie także środek skrzyżowania z Piastów Śląskich. Z ulicy Powstańców Śląskich nie będzie skrętu w lewo w Piastów Śląskich, a z tej ostatniej wyjazd będzie tylko w prawo. Jadący od Wrocławskiej zawrócą na tymczasowej zawrotce za skrzyżowaniem. Z kolei jadący z Bielan zawrócą przy pętli Nowe Bemowo.

Ostatni etap na placu Zawiszy

W tym samym czasie prowadzony będzie trzeci i ostatni etap prac na pl. Zawiszy, gdzie wykonawca wymienia węzeł rozjazdowy. Od 4 sierpnia tramwaje wrócą na wlot od strony Alej Jerozolimskich, a wykonawca przeniesie się na wlot po stronie Towarowej. Tramwaje jadące Alejami Jerozolimskimi będą skręcać w Grójecką do pl. Narutowicza. Wstrzymany będzie ruch tramwajów wzdłuż Towarowej między Kercelakiem a pl. Zawiszy.

Organizacja ruchu na ulicy Powstańców Śląskich Źródło: Infoulice Warszawa

W trakcie tego etapu wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu na pl. Zawiszy. Zostanie zamknięty przejazd na wprost przez tory po stronie ulicy Towarowej. W Alejach Jerozolimskich, od centrum, dwa pasy będą prowadziły w prawo, w Towarową. Do Dworca Zachodniego lub Grójeckiej kierowcy pojadą przez zawrotkę przed ulicą Kolejową. Z Raszyńskiej będzie można skręcić w Aleje Jerozolimskie lub pojechać prosto do Towarowej. Na Grójeckiej od placu Narutowicza będzie wygrodzony jeden pas do skrętu w lewo.

Zmiany w komunikacji

W związku z pracami, prowadzonymi w różnych częściach sieci tramwajowej, od 4 sierpnia czasowo zmieni się układ linii. Tramwaje linii 7 i 9, które obecnie zawracają do pętli Plac Starynkiewicza, pojadą dalej – do pętli Plac Narutowicza. Kursy linii 11, które dojeżdżały na wydłużonej trasie do pętli Nowe Bemowo, zostaną skierowane przez Radiową do pętli Koło. Tramwaje linii 17 zostaną skierowane od Nowowiejskiej do pętli Pl. Narutowicza – jednocześnie zlikwidowane zostaną kursy oznaczone jako linia 71. Linia 19 będzie kursować na skróconej trasie Stegny – Piaski, a linia 22 pojedzie na Ochotę i będzie obsługiwać trasę Wiatraczna – Pl. Narutowicza. Tramwaje linii 24 z Nowego Bemowa dojadą tylko do przystanku Okopowa, na którym przejdą na linię 72 w kierunku pętli Piaski (i odwrotnie). Linia 26 będzie kursować na trasie skróconej Wiatraczna – Nowe Bemowo. Tramwaje linii 33 będą kursować na trasie Metro Młociny – Plac Narutowicza. Linia uzupełniająca 78 zostanie skierowana na trasę Zajezdnia Wola – al. „Solidarności” – Okopowa – al. Jana Pawła II – Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – Metro Młociny. Pozostaje, niewymienione linie tramwaje utrzymają swoje trasy obowiązujące przed 4 sierpnia.

W związku z zamknięciem torów w al. Niepodległości linia zastępcza Z-1 zostanie na skierowana na dłuższą trasę: Dw. Centralny – Woronicza. W związku z nowym etapem prac na pl. Zawiszy zostanie uruchomiona linia zastępcza Z-2 Okopowa – Pl. Zawiszy. Linie Z-9 i Z-14, jadące Grójecką, ponownie będą dojeżdżać tylko do Pl. Narutowicza. W zastępstwie za tramwaje na Powstańców Śląskich wyjadą autobusy linii Z28 na trasie Nowe Bemowo – Piaski.