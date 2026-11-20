Świat Żyrafa próbuje dać "całusa" wiewiórce. Nagranie Krzysztof Posytek |

Wiewiórka dostała się na wybieg dla żyraf w amerykańskim zoo Źródło wideo: San Antonio Zoo/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: San Antonio Zoo/2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do nietypowego spotkania doszło w San Antonio Zoo w Teksasie, a film pokazujący jego przebieg pojawił się w sieci w połowie listopada.

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Żyrafa "całująca" wiewiórkę

Wiewiórce udało przedostać się na wybieg dla żyraf, gdzie jak gdyby nigdy nic próbowała zakopać w piasku swoją zdobycz. Widok gryzonia przykuł uwagę trzyletniej żyrafy o imieniu Waffles. Duży ssak, nie wiedząc, z jakim zwierzęciem ma do czynienia, postanowił dać wiewiórce "całusa" swoim długim językiem.

Początkowo wiewiórka była nieco speszona, ale wydawała się bardziej martwić swoją zdobyczą niż żyrafą. W pewnym momencie stanęła jednak na tylnych łapkach, by lepiej przyjrzeć się tajemniczemu dużemu zwierzęciu.

Nagranie obiegło sieć

Nagranie stało się viralem i doczekało się wielu komentarzy, w których internauci zastanawiali się, co mogła sobie pomyśleć wiewiórka. "Czemu to drzewo mnie liże?" - napisał jeden z komentujących. "Drzewo z językiem? To dopiero coś, co opowiem swoim dzieciom!" - dodał inny.

Waffles to samica żyrafy siatkowanej (Giraffa reticulata). Trafiła do zoo w San Antonio w listopadzie 2024 roku i stała się częścią tamtejszego stada.