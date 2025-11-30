Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śnieg zasypał drogi. Wszystko przez efekt jeziora

|
Śnieg pokrył drogi w Michigan
Śnieg pokrył drogi w Michigan
Źródło: Reuters
W nocy i nad ranem Krainę Wielkich Jezior w Stanach Zjednoczonych pokryła gruba warstwa śniegu. Solidnie napadało między innymi w Michigan, gdzie panowały trudne warunki na drogach.

W ostatnich dniach przez północne Stany Zjednoczone przechodzą potężne burze śnieżne, które skutkują znacznymi opadami. W sobotę wieczorem i w nocy z soboty na niedzielę dużo śniegu nasypało w Krainie Wielkich Jezior.

Do 30 centymetrów śniegu

Biało zrobiło się między innymi w Michigan. Oddział amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Grand Rapids przekazał, że w mieście Kalamazoo w weekend może spaść łącznie nawet 30 centymetrów śniegu. Niewiele mniej, bo niecałe 25 cm, spodziewane jest w miastach Battle Creek i Michigan.

W niedzielę rano na drogach w Michigan utrzymywała się znaczna pokrywa śnieżna. Ruch był niewielki i przebiegał powoli. Na poniższym nagraniu widać, jak wyglądała sytuacja w okolicach miasta Grand Rapids.

Klatka kluczowa-63859
Śnieg pokrył drogi w Michigan
Źródło: Reuters

Efekt jeziora

W niedzielę NWS poinformowała, że znaczne opady były związane z efektem jeziora. To zjawisko powstałe na skutek parowania dużego zbiornika wodnego, w czasie którego tworzą się chmury zasobne w wodę. Po dotarciu nad chłodniejszy ląd oddają zgromadzoną wilgoć, co skutkuje intensywnymi opadami deszczu lub śniegu na obszarach w pobliżu brzegu.

Według amerykańskich meteorologów w niedzielę burze śnieżne w Krainie Wielkich Jezior powinny osłabnąć, choć nadal spodziewane są opady śniegu. W następnym tygodniu, w poniedziałek i wtorek nad USA - od wybrzeża Zatoki Meksykańskiej aż po północny wschód kraju - napłynie kolejny układ, który przyniesie deszcz, burze i zimową mieszankę pogodową.

Śnieżyca sparaliżowała miasto. Ponad tysiąc odwołanych i opóźnionych lotów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śnieżyca sparaliżowała miasto. Ponad tysiąc odwołanych i opóźnionych lotów

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, MLive

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
ŚniegUSA
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ocieplenie i odwilż
Idzie zmiana. "Zimowy epizod przejdzie do historii"
Prognoza
Świerk pospolity (Picea abies)
Zagrażają im korniki. Za 10 lat może ich tu nie być
Polska
Mgła, wczesna jesień, poranek, zamglenie, Polska
Gdzie wciąż zalegają mgły i pada marznący deszcz
Prognoza
Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Uszkodzona słynna świątynia. "Ludzie są pełni żalu i smutku"
Świat
Zaśnieżone Chicago
Śnieżyca sparaliżowała miasto. Ponad tysiąc odwołanych i opóźnionych lotów
Świat
Mgła, zimno, chłód
Taki będzie ostatni dzień listopada
Prognoza
Satelita ICEYE SAR Gen4
Kolejne polskie satelity nawiązały łączność z Ziemią
Polska
Mroźna noc, mróz
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Molly
Usunęli karetcie ogromnego guza
Świat
Powodzie w Grecji
Chaos na ulicach, brak prądu w Grecji
Świat
Powódź na północy Węgier
Takiej powodzi nie było tam od ponad 10 lat
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Prognoza
Nastolatek ze stanu Vermont w USA pomógł łani wydostać się z jeziora
"Wszyscy byliśmy w szoku. Nikt się tego nie spodziewał"
Świat
Powodzie na Sri Lance
Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk
Świat
Smog w Polsce
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
USA nawiedziły burze śnieżne
Nadciągają kolejne śnieżyce. Możliwe utrudnienia na lotniskach
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Przy gruncie -17 stopni. Żegnamy zimowy epizod
Prognoza
Anakonda zielona
Mogą ważyć nawet 200 kilogramów, żyją coraz bliżej miast
Nauka
Ślisko, zimno
Dziś czeka nas walka jesieni z zimą
Prognoza
Mieszkańcy północnej Sri Lanki zmagają się ze skutkami cyklonu Ditwah
"Mamy największą klęskę żywiołową w najnowszej historii"
Świat
28 1930 skype 3-0010
Tym razem się udało. Polskie satelity poleciały na orbitę
Nauka
Mroźna, zimna noc
Nocą nawet -10 stopni na termometrach
Prognoza
Niedźwiedzie w Japonii
Niedźwiedź zaatakował niedaleko stacji kolejowej
Świat
22 min
pc
Historyczna decyzja dla Polski to solidna pozycja w Europie. Ile brakuje nam do wielkich graczy?
Kijek w kosmosie
boze narodzenie swieta snieg shutterstock_2699156013
Czy święta będą białe? Najnowsze wyliczenia modeli
Arleta Unton-Pyziołek
deszcz odwilz shutterstock_1664570182
Pogoda na weekend. Uwaga, aura będzie trudna
Prognoza
Lekarz z kotem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginiony kot odnalazł się po siedmiu latach
Świat
Zniszczony dom w prowincji Sumatra Północna
Rzadki cyklon przyniósł śmiertelne powodzie
Świat
Po osuwisku na Tahiti
Poszukiwali ocalałych z osuwiska. Zeszło na nich kolejne
Świat
Miasto Hat Yai w Tajlandii pod wodą
Znaleźli ciała ponad setki osób, a wody jeszcze nie opadły
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom