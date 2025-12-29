Zerwane dachy, tysiące bez prądu. Seria tornad w Illinois

Skutki tornada w Illinois Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Według portalu NBC 5 Chicago, do zdarzenia doszło w miejscowości Mount Zion w centralnej części stanu. Gigantyczny wir dotknął ziemi około godziny 15 czasu lokalnego i przeszedł nad jedną z dzielnic, porywając ze sobą fragmenty domów oraz łamiąc drzewa.

Agencja Zarządzania Kryzysowego hrabstwa Macon, w którym leży Mount Zion, potwierdziła, że nikt nie został ranny. W jednym z domów w momencie przejścia tornada znajdowali się mieszkańcy, ale udało im się schować w bezpiecznym miejscu, a gdy niebezpieczeństwo minęło, także opuścić uszkodzony budynek.

Nie jedyne tornado

Niedzielne burze spowodowały przerwy w dostawie prądu dla ponad 2400 odbiorców w hrabstwie Macon. Większość awarii odnotowano na obszarze dotkniętym przez trudne warunki pogodowe. Władze wezwały mieszkańców do omijania tej części stanu do momentu zakończenia oceny szkód.

Lokalne media podały, że nie było to jedyne tornado, jakie w niedzielę przeszło przez Illinois. Trąby powietrzne zostały zaobserwowane w okolicach miejscowości Blue Mound, również w hrabstwie Macon, jak również nieco dalej na północ, w Pontiac i Peorii. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia pokazujące skalę zniszczeń.

