Świat Ze śmietnika dochodził skowyt. W worku znaleźli szczenię Matylda Dziechcińska |

Policjanci wyciągnęli szczenię ze śmietnika Źródło wideo: Rutland MA Police Department/Facebook/Reuters Źródło zdj. gł.: Rutland MA Police Department via Facebook/Reuters

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Do zdarzenia doszło w miniony czwartek na osiedlu w mieście Rutland. Jak poinformował tamtejszy departament policji w mediach społecznościowych, przechodzień usłyszał skowyt dochodzący z kontenera na śmieci przy jednym z budynków mieszkalnych i zawiadomił służby.

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Szczenię w śmietniku. Policja pokazała nagranie

Na miejsce przyjechała policja. Na nagraniu z kamery nasobnej jednego z funkcjonariuszy widać, jak policjanci wyciągają szczeniaka z worka, w którym znajdowały się śmieci. Zwierzę było żywe. Policjanci zawinęli je we flanelową koszulę, aby się nie wyziębiło.

Mały pies - suczka - trafił pod opiekę regionalnego ośrodka weterynaryjnego. Stan zwierzęcia, jak poinformowała stacja NBC Boston, był dość dobry pomimo trudnych przeżyć. Niebawem powinno znaleźć nowych właścicieli.

Dwie osoby usłyszały zarzuty

Służby przeszukały pobliski kompleks mieszkaniowy, do którego przynależał śmietnik, i znaleźli tam resztę miotu. Zwierzęta także trafiły do ośrodka weterynaryjnego.

Departament Policji w Rutland poinformował we wtorek, że 28-letniemu mężczyźnie i 24-letniej kobiecie postawiono zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Sprawcy nie podali powodu, dlaczego w ten sposób potraktowali zwierzęta.