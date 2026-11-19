Świat Wyhodowali ziemniaki na "księżycowej" glebie Oprac. Matylda Dziechcińska |

Ziemniaki a sprawa globalnego ocieplenia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Naukowcy z Oregon State University w USA przeprowadzili eksperyment, którego wyniki opublikowali na łamach pisma "npj Microgravity". Wyhodowali oni ziemniaki w symulowanej glebie księżycowej. Wzbogacili ją o wermikompost, czyli kompost wytwarzany dzięki dżdżownicom.

Wyniki badań okazały się zaskakujące, bo w określonych warunkach ziemniaki nie tylko rosły jak w ziemskiej glebie, ale też nadawały się do jedzenia, nie wykazując istotnego pogorszenia wartości odżywczej. W bulwach wychodowanych na księżycowej glebie nie wykryto też podwyższonego stężenia naturalnych toksyn, które występują w ziemniakach - glikoalkaloidów.

- Odkryliśmy, że ziemniaki mogą przejść cały cykl życiowy w symulowanej księżycowej glebie, jeśli doda się do niej organiczną materię. To ważny krok w stronę opracowania stabilnych metod produkcji żywności wspierających długotrwałą eksplorację Księżyca - powiedział Aymeric Goyer z Oregon State University, autor badania.

>>> CZYTAJ TEŻ: Połączyli komórki zwierząt i roślin. Czego się dowiedzieli

Sprawdzili, czy na regolicie można uprawiać rośliny

Jednym z kluczowych zagadnień, któremu przyjrzeli się naukowcy, było sprawdzenie, czy na księżycowym regolicie, czyli "glebie", można uprawiać rośliny nadające się do spożycia. Badacze założyli, że podczas przyszłych misji astronauci mogliby zabierać ze sobą na Księżyc niewielkie ilości kompostu. Po zmieszaniu go z regolitem powstałoby podłoże, w którym można byłoby uprawiać między innymi ziemniaki.

Eksperymenty pokazały, że najlepsze efekty uzyskano, gdy wermikompost stanowił 30 procent podłoża. Dodatek materii organicznej okazał się kluczowy dla prawidłowego rozwoju roślin. Ziemniaki rosnące bez niej były wyraźnie mniejsze i miały słabo rozwinięte korzenie. Przy mniejszym udziale kompostu, wynoszącym od 5 do 15 procent, kondycja roślin się poprawiała, jednak nadal nie rozwijały się one w pełni.

Wciąż jest kilka problemów

Naukowcy podkreślili, że przed wykorzystaniem takiej metody na Księżycu pozostaje jeszcze kilka problemów do rozwiązania. Jednym z nich jest zróżnicowany skład regolitu w zależności od miejsca jego występowania. Dotychczas w eksperymentach sprawdzono pięć jego wariantów. Kolejnym wyzwaniem jest obecność metali ciężkich, jak jednak wskazali badacze, dodanie materii organicznej może ograniczać ich przenikanie do roślin.

>>> CZYTAJ TEŻ: "Ambasador Ziemi" pobił rekord. I leci dalej

- Jesteśmy przekonani, że kompost pomoże zrównoważyć toksyczność księżycowego regolitu przez zmniejszenie ekspozycji rośliny na trujące składniki - stwierdził doktor David Handy z Oregon State University.

Kolejne eksperymenty są wciąż przeprowadzane. W następnej publikacji naukowcy mają przedstawić wyniki badań nad dziesięcioma odmianami ziemniaków uprawianymi w podłożu imitującym księżycowy regolit.