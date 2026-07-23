Świat Seria pożarów na Sycylii. "Płomienie uderzały w ściany" Franciszek Wajdzik |

Pożar w pobliżu miasta Santo Stefano Quisquina w prowincji Agrigento na Sycylii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Seria pożarów na Sycylii jest związana z ekstremalnymi upałami, które w ostatnim czasie dotykają włoską wyspę. W niektórych miejscach termometry pokazują ponad 40 stopni Celsjusza. Jak przekazał rzecznik włoskiej Agencji Obrony Cywilnej Salvo Cocina, od soboty strażacy walczyli z ponad tysiącem pożarów. Sytuację określił jako "poważną" i wyjaśnił, że pożary "są podsycane przez wysokie temperatury i bardzo suchą glebę".

Włoski portal Rainews przekazał, że w trakcie akcji gaśniczej zginął jeden strażak, który prawdopodobnie doznał zawału serca. Pożary rozprzestrzeniają się także w Francji i Hiszpanii.

"Czuliśmy się bezradni"

Obecnie na Sycylii gaszonych jest około 50 pożarów. Z ogniem walczy sześć tysięcy strażaków. Sytuację w ostatnich 48 godzinach pogorszył silny wiatr, który roznosił płomienie po przesuszonych terenach. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w prowincji Agrigento w centrum Sycylii. W środę ogień niebezpiecznie zbliżył się do miasta Santo Stefano Quisquina. Lokalne władze zdecydowały o ewakuacji ponad 100 mieszkańców oraz 22 pacjentów tamtejszej kliniki.

- Płomienie uderzały w ściany. Czuliśmy się bezradni. Próbowaliśmy sobie pomagać, używając węży i ​​wszystkiego, co mogliśmy znaleźć - opisywała mieszkanka Antonella Di Franco.

Burmistrz miasta Francesco Cacciatore powiedział, że "sytuacja jest dramatyczna". Media podają, że około 20 gmin w centralnej części wyspy, w okolicach Castranovo i Santo Stefano Quisquina, jest pozbawionych wody pitnej. Do walki z ogniem zaangażowali się także lokalni rolnicy, którzy pomagają w budowie pasów przeciwpożarowych.