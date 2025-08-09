Pożar na zboczach Wezuwiusza. Dym widoczny jest z Neapolu

Ogień trawi zbocze Wezuwiusza. Jak donoszą włoskie media, płomienie sięgają kilometra wysokości. W akcji gaszenia biorą udział śmigłowce i samoloty gaśnicze.

Pożar szaleje na terenie Parku Narodowego Wezuwiusza (Parco Nazionale del Vesuvio). Ogień trawi szczyt Monte Somma, który stanowi północną krawędź kaldery Wezuwiusza. Włoskie media donoszą, że płomienie obejmują gminy Terzigno i Ottaviano i sięgają wysokość 1050 metrów. W akcji gaszenie biorą udział śmigłowce i samoloty gaśnicze. Walkę z żywiołem utrudnia silny wiatr i wysoka temperatura.

Dym widoczny jest z Neapolu

Władze gmin Terzigno i Ottaviano apelują do mieszkańców i turystów o pozostanie w domach z uwagi na unoszący się w powietrzu duszący dym. Jak donoszą włoskie media, widać go z Neapolu. Portal Napoli Today podał, że mieszkańcy, których domy znajdują się najbliżej pożaru, tymczasowo ewakuowali się w bezpieczniejsze miejsca.

Nagranie szalejącego pożaru otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pożar na zboczach Wezuwiusza

Według włoskiej gazety Corriere del Mezzogiorno, pożar wybuchły we wtorek 5 sierpnia. Według wstępnych ustaleń nie można całkowicie wykluczyć podpalenia.

Według Włoskiej Służby Cywilnej od 15 czerwca w Kampanii miało miejsce około 1060 pożarów lasów, które strawiły łącznie 2568 hektarów.

Autorka/Autor:Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, virgilio.it