Dwie osoby zmarły w wyniku uderzenia pioruna w pobliżu Białego Domu

Do zdarzenia doszło w Parku Lafayette znajdującym się naprzeciwko Białego Domu. W czwartek wieczorem lokalnego czasu straż pożarna poinformowała, że dwie kobiety i dwóch mężczyzn zostali przetransportowani do okolicznych szpitali w stanie krytycznym "z obrażeniami zagrażającymi ich życiu". Według służb porządkowych, turyści chowali się pod drzewem, by przeczekać deszcz.